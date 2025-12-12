XCat, Victory campione: un team che è garanzia di successo

L'equipaggio di casa, composto dai due piloti professionisti Salem Al Adidi e Eisa Al Ali centra il successo nel campionato mondiale con una gara d’anticipo. Si sono presentati in acqua con tutte le credenziali per poter centrare il secondo successo in carriera, il settimo del team Victory, e davanti al proprio pubblico non si sono lasciati sfuggire l’occasione. Una gara tecnicamente perfetta, studiata nei minimi dettagli ha consentito loro di regalare in una splendida cornice di pubblico, questa performance eclatante. Avevano promesso alla vigilia dell’ultima gara della stagione, di non mancare l’appuntamento e regalare al team e ai famigliari questa iride.