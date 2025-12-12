Offerte Sky
XCat, Victory campione: un team che è garanzia di successo

Motori
Biagio Maglienti

Biagio Maglienti

Gara 1 tecnicamente perfetta con Salem Al Adidi ed Eisa Al-Ali per Victory, team al settimo trionfo. Alle loro spalle l'equipaggio italiano dei fratelli Rosario e Giuseppe Schiano di Cola, che pronti a sferrare l’attacco decisivo nella giornata di domenica in gara due, ambiscono al secondo posto in classifica generale

L'equipaggio di casa, composto dai due piloti professionisti Salem Al Adidi e Eisa Al Ali centra il successo nel campionato mondiale con una gara d’anticipo.  Si sono presentati in acqua con tutte le credenziali per poter centrare il secondo successo in carriera, il settimo del team Victory, e davanti al proprio pubblico non si sono lasciati sfuggire l’occasione. Una gara tecnicamente perfetta, studiata nei minimi dettagli ha consentito loro di regalare in una splendida cornice di pubblico, questa performance eclatante. Avevano promesso alla vigilia dell’ultima gara della stagione, di non mancare l’appuntamento e regalare al team e ai famigliari questa iride.

Così è stato e tutti, compreso lo sceicco degli Emirati, ha festeggiato questo grande successo. Alle spalle del team Victory si è piazzato l'equipaggio italiano dei fratelli Rosario e Giuseppe Schiano di Cola, che pronti a sferrare l’attacco decisivo nella giornata di domenica in gara due, ambiscono al secondo posto in classifica generale, difendendo in parte il titolo conquistato nella scorsa stagione. Giornata da dimenticare per il team GB degli inglesi che non sono mai stati in gara e rischiano di perdere la posizione d’onore in classifica. Il campionato estremamente avvincente continua con gara due dove la barca italiana di Fujairah ambisce ad un ottimo risultato.

