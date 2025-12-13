Xcat 2025, Victory non si accontenta: già campione, è in pole per Gara 2 a Dubai

Dopo aver conquistato il titolo con una gara di anticipo , l’equipaggio del team Victory , padrone di casa, a Dubai ha centrato la pole position per gara 2 si ripropone come l’imbarcazione da battere. In realtà è stata una qualifica sul filo di lana, in quanto la barca italiana dei fratelli Schiano di Cola , campioni 2025, al secondo giro ha piazzato un 2 minuti 27 secondi e 6 decimi di tutto rispetto, comandando a lungo la pole position. Solo lo sprint negli ultimi giri dell’equipaggio emiratino ha fatto la differenza, e per quasi due decimi quando ormai la qualifica sembrava chiusa, ha superato gli italiani. Non cambia la prospettiva in quanto l’imbarcazione sembra essere molto veloce e ben assettata; quindi, le aspettative per la gara rimangono alte.

Gli ex campioni del mondo sono fermamente intenzionati a chiudere la stagione con un primo posto in gara, dopo aver centrato la vittoria nell’ultimo GP in Kuwait. Dubai è in assoluto la culla dell’off-shore mondiale, la prima gara è stata nel lontano 1986, mentre la classe 1 ha visto il successo di Victory già nel 1990. Enorme quindi l’affluenza di pubblico sulle tribune per seguire gara e qualifiche. La particolarità è che le tribune sono accessibili e costruite a soli 60 metri dal rettilineo di partenza, quindi molto vicine allo sfrecciare delle imbarcazioni che passano ad oltre 200 km/. Spettacolo nello spettacolo, con una gara ieri e le qualifiche di oggi estremamente coinvolgenti. Salam Al Adidi e Aisa Al Ali potranno così festeggiare con una emozionante passerella in gara, davanti al proprio pubblico, il titolo Mondiale appena conquistato.