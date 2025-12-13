Offerte Sky
Xcat 2025, Victory non si accontenta: già campione, è in pole per Gara 2 a Dubai

Motori
Biagio Maglienti

Biagio Maglienti

Già campione, il team Victory centra la pole per Gara 2 al termine di qualifiche estremamente coinvolgenti a Dubai: il duo Salam Al Adidi e Aisa Al Ali potranno così festeggiare con una emozionante passerella in gara, davanti al proprio pubblico, il titolo appena conquistato

Dopo aver conquistato il titolo con una gara di anticipo, l’equipaggio del team Victory, padrone di casa, a Dubai ha centrato la pole position per gara 2 si ripropone come l’imbarcazione da battere. In realtà è stata una qualifica sul filo di lana, in quanto la barca italiana dei fratelli Schiano di Cola, campioni 2025, al secondo giro ha piazzato un 2 minuti 27 secondi e 6 decimi di tutto rispetto, comandando a lungo la pole position. Solo lo sprint negli ultimi giri dell’equipaggio emiratino ha fatto la differenza, e per quasi due decimi quando ormai la qualifica sembrava chiusa, ha superato gli italiani. Non cambia la prospettiva in quanto l’imbarcazione sembra essere molto veloce e ben assettata; quindi, le aspettative per la gara rimangono alte. 

Gli ex campioni del mondo sono fermamente intenzionati a chiudere la stagione con un primo posto in gara, dopo aver centrato la vittoria nell’ultimo GP in Kuwait. Dubai è in assoluto la culla dell’off-shore mondiale, la prima gara è stata nel lontano 1986, mentre la classe 1 ha visto il successo di Victory già nel 1990. Enorme quindi l’affluenza di pubblico sulle tribune per seguire gara e qualifiche. La particolarità è che le tribune sono accessibili e costruite a soli 60 metri dal rettilineo di partenza, quindi molto vicine allo sfrecciare delle imbarcazioni che passano ad oltre 200 km/. Spettacolo nello spettacolo, con una gara ieri e le qualifiche di oggi estremamente coinvolgenti. Salam Al Adidi e Aisa Al Ali potranno così festeggiare con una emozionante passerella in gara, davanti al proprio pubblico, il titolo Mondiale appena conquistato.

