Nel rally di Svezia subito una sorpresa, con il pilota irlandese Craig Breen che è finito due volte nei banchi di neve nella seconda speciale. La sua Ford Puma del team Msport era tra le favorite per la vittoria del rally, ma Breen è stato costretto al ritiro. Cinque leader diversi in classifica nella prima giornata, tra loro le tre Toyota, con Evans, Lappi e soprattutto Rovànpera, che aveva lo svantaggio di aprire la strada e invece è ancora in corsa per la vittoria. Delusione per Tanak, che dopo un grande inizio, in cui era stato anche lui in testa alla classifica generale, si è dovuto ritirare per l'accensione della spia rossa di malfunzionamento dell'ibrido. Il quinto e ultimo leader è stato Neuville, che ha portato la sua Hyundai davanti a tutti, anche se i primi quattro piloti sono racchiusi in soli otto secondi.