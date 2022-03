Raikkonen, ultimo campione del mondo al volante di una Ferrari (nel 2007 la conquista del titolo in F1 con il team di Maranello) si prepara a una nuova avventura sulle due ruote. Il finlandese non salirà in sella, ad essere precisi, ma avrà il ruolo di team principal della Kawasaki Racing nel Mondiale motocross, che conterà sulla coppia di piloti Febvre-Watson. Le prime parole di Kimi: "Non è un segreto una delle mie grandi passioni fosse il motocross. Ma questa squadra non è certo quello che si può definire un hobby: è un progetto molto serio, puntiamo a conquistare grandi risultati. Ora potrò dedicare più tempo a questo progetto, soprattutto dal punto di vista strategico, sfruttando l'esperienza che ho accumulato in questi anni. Kawasaki ci ha scelto come team Factory, è una grande opportunità per tutti noi".