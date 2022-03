Antonio Giovinazzi, ex Alfa Romeo in Formula 1 e oggi pilota del Campionato del Mondo di Formula E, del team DRAGON / PENSKE Autosport, è stato oggi a Roma per promuovere il doppio appuntamento del Rome E-Prix, che si terrà sabato 9 e domenica 10 aprile. E ha avuto l'occasione di visitare Trigoria e salutare i giocatori giallorossi, ricevendo una maglia speciale in regalo. VIDEO