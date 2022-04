Conosciamo il team che ha scelto Valentino Rossi, il colpo di mercato più sorprendente della GT3 (la categoria dove corerrà il Dottore). Nell’equipaggio numero 46, WRT ha ingaggiato come compagno di squadra del pesarese il belga Vervish, classe 1986. Affiancherà Rossi sia nelle Endurance, che nelle Sprint. Ma c'è tanto altro da scoprire a poche ora dal via. E potrete seguire Vale in diretta su Sky!



Ingaggiare il Valentino Rossi è stato sicuramente il colpo di mercato più grande e sorprendente. Stiamo parlando della storia del WRT, team nel quale Valentino Rossi correrà il suo primo anno di carriera a quattro ruote. La categoria scelta è quella della GT3, nel campionato GTWC Europe. Ma il team dal canto suo ha nella sua storia, un palmares ricco di successi, ben 49 titoli in 11 anni, che rende il suo nome rispettato da tutti nel mondo del Motorsport a ruote coperte. Il W Racing Team nasce in Belgio, precisamente a Baudour, nel 2009. I tre fondatori, sono l’imprenditore Yves Weerts, l’ex pilota automobilistico ed attuale Team Principal Vincent Vosse e l’ex Direttore della Volkswagen Motorsport René Verbist. Non a caso il team è sempre stato legato al Gruppo VW per il quale ha sempre svolto una figura semi-ufficiale principalmente in due categorie: TCR e GT3.

E proprio nella categoria Gran-Turismo, nel GTWC Europe, quest'anno il Team belga si presenta in pompa magna con 5 vetture in pista e 15 piloti. Nell'equipaggio numero 46, quello di Rossi, il team WRT ha ingaggiato come compagno di squadra di Valentino, il belga Frédérik Vervish, classe 1986, nato a Roeselaere. Il pilota che affiancherà Rossi sia nelle Endurance, che nelle Sprint, vanta un ottimo curriculum che racconta una carriera ricca di esperienza con 382 gare disputate , 46 vittorie e 108 podi. Il 35enne di Roeselaere è stato scelto per la notevole conoscenza delle vetture GT3 e delle gare Endurance, in cui ha collezionato vittorie pesanti come la 24H di Dubai e la ADAC TOTAL 24h del Nurburgring.

Per completare l'equipaggio troviamo Nico Müller, Svizzero nato a Thun nel 1992. L'elvetico, che correrà soltanto le gare Endurance, possiede un curriculum sportivo molto interessante con 313 Gare disputate e 27 vittorie, in cui spiccano la vittoria dell'ADAC Zurich 24 Ore del Nürburgring ed i due secondi posti nel campionato DTM nel 2019 e nel 2020.