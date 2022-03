Conto alla rovescia per l'esordio a Imola di Valentino Rossi al GT World Challenge Europe sull'Audi R8 LMS GT3 del team WRT. Ma sarà anche il weekend di Dani Pedrosa al Lamborghini Super Trofeo Europa come ci racconta Sandro Donato Grosso. Tutto da seguire in diretta su Sky e con aggiornamenti su Sky Sport 24 e Skysport.it

10 REGOLE DA SAPERE SUL GT WORLD CHALLENGE EUROPE - LE AUTO