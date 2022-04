Lamborghini Super Trofeo: Pedrosa 19° al debutto

Un buon esordio a Imola per Dani Pedrosa nel Lamborghini Super Trofeo Europa: lo spagnolo - tre volte iridato nel Motomondiale e oggi collaudatore di 'successo' della KTM in MotoGP - ha chiuso Gara 1 in 19^ posizione, in coppia con lo svizzero Antonin Borga nel Rexal FFF Racing Team in classe Pro. Vittoria di Loris Spinelli e Max Weering (Bonaldi Motorsport) a bordo di una Huracan Super Trofeo Evo II, davanti a D’Auria-Tribaudini e Colombini-Zonzini a 21”375. Gara 2 domenica alle 11.50 live su Sky Sport Action.