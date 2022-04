Si può e si deve invertire la rotta rispetto a un inizio di campionato difficile ma in crescendo. A Città del Messico si è visto un Giovinazzi più a suo agio alla guida della sua monoposto targata Dragon, più orientato verso tutte quelle specificità che la guida "elettrica" porta con sé rispetto all’esperienze precedenti del pilota pugliese. Sarà un weekend da non perdere in diretta su Sky

Antonio ha ammesso che, per lui, è stato come ricominciare da zero: "Non c'è una differenza specifica tra la F1 e la Formula E. La macchina e il format sono completamente diversi da quello che ho fatto negli ultimi anni.

La maggior parte dei circuiti sono cittadini e molto più difficili: ogni errore ti costa molto di più e la macchina è completamente diversa da guidare in frenata, dal carico aerodinamico, alle gomme, al suono stesso”. Sul circuito di Roma, Giovinazzi non ne nasconde le difficoltà: “E' uno dei circuiti più spettacolari, belli e complicati, con tanti saliscendi, tante elevazioni, curve strette e veloci, un circuito completo, che non perdona”. Quali obiettivi attendono Giovinazzi? “Non pensavo di andare subito a podio, ma migliorare gara dopo gara e posso farlo ancora, ma dire quando potrò andare sul podio o vincere delle gare non lo so ancora, non mi sento ancora a mio agio con tutto". Questi gli appuntamenti per non perdersi la prima di Giovinazzi a Roma:



Sabato 9 aprile

Ore 10.40: qualifiche Round 4 (Sky Sport Action e Sky Sport Uno)

Ore 14.45: pre gara (Sky Sport Uno)

Ore 15: gara Round 4 (Sky Sport Uno)

Ore 16: post gara (Sky Sport Uno)



Domenica 10 aprile