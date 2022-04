5/10 FOTO da @IndyCar - Twitter

5. SISTEMA DI PUNTEGGIO - Tutti i piloti iscritti alle gare prendono punti con il vincitore che ne porta a casa 50 , il secondo 40, il terzo 35 e via dicendo. Dalla 25^ posizione in poi vengono assegnati almeno 5punti. Da non dimenticare i punti extra: 1 per chi fa la pole, uno per chi completa almeno un giro al primo posto e ben 2 per chi porta a casa il maggior numero di giri in testa. La 500 Miglia di Indianapolis assegna punti doppi in gara e 9 al poleman. il sistema di punteggio dedicato ai piloti viene utilizzato anche per la classifica costruttori.