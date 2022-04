Petrux subito protagonista all'esordio nel MotoAmerica, ad Austin: in sella alla Ducati Panigale V4-R del team Warhorse HSBK domina Gara 1. Alle sue spalle Scholtz e Petersen. Fuori dai giochi già al giro di ricognizione il campione in carica Jake Gagne, fermato da un problema tecnico alla sua Yamaha. Gara 2 a mezzanotte live su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now. Alle 20 la gara di MotoGP, con 5 Ducati davanti a tutti

