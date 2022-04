Sta per tornare il campionato monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy. La seconda edizione prevede sei appuntamenti sui principali circuiti italiani. Visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, le gare si disputeranno dal 23 aprile al 23 ottobre 2022 Condividi

Il campionato monomarca firmato BMW scalda i motori. Dopo lo storico debutto nel 2021 e l’ingresso della casa automobilistica tedesca nel motorsport, il BMW M2 CS Racing Cup Italy è pronto a tornare sui più importanti circuiti italiani. Banco di prova per esperti piloti e giovani talenti, anche quest’anno la prima gara partirà dall’autodromo nazionale di Monza, il 23 aprile 2022.

La stagione 2022 del BMW M2 CS Racing Cup Italy La seconda edizione del campionato monomarca vedrà sfidarsi fino a 22 auto in griglia in 6 appuntamenti sui cinque dei più celebri circuiti italiani. Dopo l’autodromo nazionale di Monza si andrà al Marco Simoncelli di Misano, al Mugello (che ospiterà ben 2 tappe), all’Autodromo Nazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. A partire dal 23 aprile, ogni tappa del BMW M2 CS Racing Cup Italy 2022 si svilupperà su due giornate all’interno degli ACI Racing Week-end e prevederà il venerdì due turni di prove libere della durata di 60 minuti in totale. Seguiranno due sessioni di qualifiche da 15 minuti ciascuna e due gare sprint - una sabato e una domenica - da 30 minuti più un giro ciascuna. Ogni team può scegliere se affidarsi a un pilota solo oppure alternare una coppia; avrà a disposizione box dedicati più uno/due box per le verifiche tecniche, all’interno del Villaggio dei Team.

BMW M2 CS Racing Cup Italy, il montepremi Il montepremi finale ammonta a 10.000 euro per il vincitore, 5.000 euro per il secondo e 3.000 euro per il terzo. Riservato ai piloti non professionisti con miglior piazzamento in Gara 1 e Gara 2 è il Trofeo Hankook, con premio di una vettura della gamma BMW M in uso gratuito per 3 settimane, mentre al termine del campionato verrà scelto il miglior pilota under 25, che avrà la possibilità di svolgere un test con la BMW M4 GT3 nell’ambito delle attività racing dello Junior Team di BMW Motorsport. Largo ai giovani, dunque, in una seconda edizione ancora più ricca della prima: “L’abbiamo lanciato lo scorso anno ed è stato un successo straordinario in termini di presenze in pista di team e di seguito da parte degli appassionati. Quest’anno il nostro campionato riprende, con una griglia ancora più ricca e con nuovi team pronti a sfidarsi all’ultima curva.” ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia durante la conferenza stampa in occasione dei 50 anni di storia della divisione BMW Motorsport.

La BMW M2 CS Racing di nuovo protagonista Anche per la seconda edizione del campionato, protagonista indiscussa sarà la BMW M2 CS Racing. Sorella di sviluppo della BMW M2 CS, pensata per uso stradale, la vettura è stata progettata per l’uso in pista in competizioni come la TC America e la VLN Endurance Championship nel Nürburgring. Veloce e aggressiva, la BMW M2 CS Racing nasce dalla collaborazione con BMW M GmbH e BMW Motorsport e partendo dalle basi di progettazione gettate con la BMW M4 GT4, raggiunge nuovi standard grazie agli ausili alla guida specifici per le competizioni, come l’ABS e il DSC, rendendola perfetta anche per i piloti più giovani. Con un motore a sei cilindri in linea con tecnologia BMW M TwinPower Turbo e una cilindrata di 2.979 cc nella versione da corsa, raggiunge una potenza di 450 CV. I pneumatici sono invece progettati dal fornitore ufficiale e partner tecnico della competizione Hankook insieme al servizio di assistenza in pista, con tecnici preparati a tutte le necessità agonistiche.