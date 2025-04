La IndyCar sfreccia a Long Beach: domenica il GP live su Sky Sport F1

Velocità e fascino si uniscono a Long Beach, teatro domenica del terzo round della IndyCar 2025. Tutti a caccia di Alex Palou, dominatore assoluto nell’avvio di stagione. Gara live domenica 13/04 alle 22:40 su Sky Sport F1, in streaming anche su NOW

La suggestiva Long Beach è pronta ad ospitare la IndyCar per la 50^ edizione del Gran Premio. Le strettissime ed affascinanti strade del circuito cittadino californiano festeggiano proprio quest’anno mezzo secolo di storia nel motorsport, vantando ben 41 anni di gare Indy (tra cui quelle di CART e Champ Car) e otto di Formula 1 tra il 1976 ed i 1983.

Palou punta al tris Il paddock arriva a Long Beach consapevole che il riferimento assoluto sia Alex Palou, già forte di un vantaggio di 41 punti su Pato O'Ward nella classifica piloti, margine creato dallo spagnolo classe 1997 grazie alle vittorie ottenute nei primi due appuntamenti stagionali, prima a St. Petersburg e poi al Thermal Club. Il tre volte campione IndyCar non ha mai vinto a Long Beach, ma ha un dolce ricordo legato a questa pista avendo conquistato il primo titolo della carriera al termine dell’edizione 2021, quando l’evento si corse a fine stagione a causa della pandemia. Come accennato all’inizio, Pato O'Ward ha sfruttato il 2° posto del Thermal Club per scalare la classifica ed assumere il ruolo di primo inseguitore di Palou, nella speranza che Arrow McLaren trovi quella costanza di rendimento mancata nelle ultime stagioni, magari approfittando di un Christian Lundgaard decisamente convincente nelle prime gare corse con i colori del team diretto da Tony Kanaan. La lente d’ingrandimento sarà comunque puntata su tutto il Team Penske, obbligato a cancellare immediatamente il difficilissimo fine settimana al Thermal, pista in cui solo Will Power (6°) ha salvato il bilancio, mentre Newgarden e soprattutto McLaughlin hanno perso la bussola.

I vincitori in attività Ritornando in casa Ganassi, attenzione anche a Scott Dixon, 3° in campionato e vincitore l’anno scorso grazie ad un capolavoro creato insieme a Mike Hull, suo stratega, con il quale ha messo in atto una strategia di risparmio carburante talmente efficace da fargli percorrere ben dieci giri in più degli altri nell’ultimo stint. 'Iceman' non è l’unico pilota in attività ad aver già trionfato a Long Beach: ai suoi successi del 2015 e 2024, infatti, si aggiungono quelli di Will Power (2008 e 2012) ed Alexander Rossi (2018 e 2019), così come le singole affermazioni di Josef Newgarden (2022), Colton Herta (2021) e Kyle Kirkwood (2023). Tra i temi da considerare inseriamo la prima esperienza di Prema a Long Beach. La squadra italiana si sta ambientando in IndyCar, stimolata dal grande spirito che aleggia all’interno del team, testimoniato da Ilott e Shwartzman (che nel frattempo ha svolto il primo test ovale obbligatorio a Nashville) anche dopo la complicata gara del Thermal Club.