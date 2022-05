Benelli su Benelli, il docu-film sul pilota

La nascita di una storica casa motociclistica, la Benelli e il successo ottenuto grazie alle imprese di Tonino Benelli, morto a soli 35 anni in un incidente automobilistico nel 1937, scandiscono "Benelli su Benelli" il docu-film in onda stasera in prima tv su Sky Documentaries

