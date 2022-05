Non è sufficiente il denaro per comprare e mantenere una supercar del Cavallino. A causa dei suoi recenti comportamenti, ovvero verniciare e mettere all'asta la sua vettura, il popolarissimo cantautore canadese è finito nella lista nera di Maranello. Justin Bieber è in ottima compagnia tra le star alle quali è stato vietato un nuovo acquisto: lo decide il "codice etico" dell'azienda

Il denaro non è tutto, tantomeno per chi non rispetta il "codice etico" della Ferrari. L’ultimo a farne le spese è stato Justin Bieber, popolarissimo cantautore canadese nonché l’artista più ascoltato nella storia della piattaforma Spotify. Già, perché nonostante avesse acquistato la supercar del Cavallino (Ferrari 458) nel 2015, il 28enne cantante si è recentemente reso protagonista di una spiacevole avventura dimenticandosi dove aveva parcheggiato la sua vettura (ritrovata poi dal suo staff). Scarsa cura, quindi, ma non è tutto: Bieber ne aveva successivamente cambiato il colore (verniciandola con un inconsueto blu elettrico) e addirittura mettendola all’asta. Ebbene, Justin aveva contravvenuto ad altre due raccomandazioni che la casa di Maranello fa ai propri clienti al momento dell’acquisto di una sua vettura. Comportamenti inaccettabili per il Cavallino che, come già accaduto in passato, avrebbe deciso d’inserire nella propria black list anche la superstar canadese. Vietato l'acquisto di una nuova Ferrari per Bieber, quindi, che dovrà spostare su un altro marchio la sua passione per le auto di lusso.