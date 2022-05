La MotoGP è a Le Mans, ma in questo weekend ci saranno anche altri motori a rombare: la Indycar a Indianapolis, il GT World Challenge Europe corre invece a Magny Cours, la Formula E a Berlino e il Ferrari Challenge a Le Castellet. E sarà tutto in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW MOTOGP IN FRANCIA: IL PROGRAMMA SU SKY Condividi

Un altro imperdibile weekend a tutta velocità su Sky Sport. La MotoGP è a Le MAns, ma non saranno gli unici motori a salire di giri in questo fine settimana. Tappa a Indianapolis per la NTT IndyCar Series: venerdì 13 e sabato 14 maggio, live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW prove libere, qualifiche e gara. Si comincia venerdì alle 18.45 con le prove libere, seguite alle 22 dalle qualifiche. Domenica la gara alle 21.30, con il pre dalle 21.15. Telecronache di Biagio Maglienti e Matteo Pittaccio.

GT World Challege Europa, tappa a Magny Cours Arricchisce il programma la tappa britannica di Brands Hatch del GT World Challenge Europe, in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Domenica 1° maggio torna al volante Valentino Rossi con Race 1 in programma alle 12.25, e Race 2 alle 17.45. Telecronache di Ivan Nesta.



Formula E a Berlino Torna la Formula E con l’E-Prix di Berlino in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW: appuntamento con le qualifiche del Round 7 sabato 14 maggio alle 10.45, poi la gara alle 15, con pre dalle 14.45 e post dalle 16. Domenica 15 maggio alle 10.45 le qualifiche de Round 8, poi la gara alle 15, con pre dalle 14.45 e post dalle 16. Telecronache di Matteo Bobbi e Matteo Pittaccio.