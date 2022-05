Formula E, sabato e domenica doppia tappa a Berlino

Il mondiale di Formula E arriva a metà stagione con il ‘doubleheader’ sul circuito cittadino di Berlino. Quattro piloti in corsa per il titolo, Giovinazzi cerca il riscatto. Tutto in diretta su Sky Sport Action

Quattro cavalieri per un titolo . Quando il mondiale di Formula E si accinge a completare la prima metà del percorso, è rimasto sul tavolo un poker di nomi accreditati per la vittoria finale. A Berlino , sede del ‘doubleheader’ del prossimo fine settimana, arrivano racchiusi in una manciata di punti quattro rappresentanti di altrettanti team , a rendere ancora più spettacolare e incerto il destino della stagione elettrica 2022.

Quattro in testa

In stretto ordine di classifica, ecco il belga della Mercedes Stoffel Vandoorne, a quota 81 dopo il prestigioso successo di Montecarlo. Alle sue spalle troviamo il francese della DS-Techeetah Vergne, meglio noto come JEV, esempio di continuità di risultati che insegue a 75 punti. Subito dietro, una coppia di inseguitori agguerriti: il neozelandese della Jaguar Evans, che ha vinto due volte a Roma in aprile, a 72, e l’olandese di Envision-Virgin Robin Frjins, il re dei giri veloci, a 71. Ce n’è per tutti i gusti, insomma.