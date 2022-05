ll GT World Challenge Europe è in Francia a Magny Cours, per il secondo round sprint della stagione. Valentino Rossi, ripartito dalla bella prestazione a Brands Hatch, dove ha chiuso in ottava posizione, anche in Gara-1 ha dato dimostrazione di un feeling sempre maggiore con la sua Audi del Team WRT. Dopo un errore nelle qualifiche, infatti, il pilota italiano ha rimontato in Gara-1 fino a chiudere in 15^ posizione. Dominio di Audi nella prova inaugurale, mentre Mercedes si è piazzata seconda con Marciello-Boguslavskiy. Alle 15 la diretta Sky di Gara-2.