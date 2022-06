Moto2, al Mugello nuovo record per Acosta

Lo spagnolo è diventato il pilota più giovane a vincere in Moto2, battendo il record di Marquez. Ora si riparte a Barcellona: il GP di Catalunya è live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Lo spagnolo l’anno scorso ci aveva stupito con numeri da record in Moto3, ed ora anche in Moto2 comincia a lasciare il segno. A 18 anni e 4 giorni (ha compiuto gli anni mercoledì), è diventato il pilota più giovane a vincere in Moto2, battendo il record di Marc Marquez (18 anni 2 mesi 28 giorni a Le Mans 2011). Il record del podio lo ha sfiorato: secondo più giovane dietro a Scott Redding (17 anni 7 mesi 25 giorni a Indy nel 2010).

Arrivo serratissimo in Moto3 con i primi 3 racchiusi in 33 millesimi. Questo sotto la bandiera a scacchi, poi la penalità a Guevara (da primo a secondo), ha alterato le classifiche, ma quei 33 millesimi che ci ha consegnato la pista rappresentano il terzo podio più serrato nella storia della Moto3 dopo Mugello 2014 (Fenati, Isaac Vinales e Rins racchiusi in 11 millesimi) e Australia 2014 (Miller, Alex Marquez e Rins in 32 millesimi).