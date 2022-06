Si corre a Zandvoort, quinto dei dieci round previsti. È il terzo appuntamento della categoria Sprint quello del weekend che sta per cominciare, le due gare live su Sky Sport MOTORI, TUTTE LE NEWS Condividi

Che l’Olanda fosse terra "benedetta" per Valentino Rossi lo si sapeva già: le 8 vittorie e 10 podi nel circuito di Assen, il traguardo delle 100 vittorie nel Motomondiale raggiunto nel 2009 e i numerosi duelli da cardiopalma vinti contro i suoi più grandi avversari ne sono la conferma. Ma oggi il Dottore arriva con due ruote in più, quelle della sua Audi R8, all’interno di un altro circuito olandese, quello di Zandvoort. Il circuito è uno dei più amati da parte dei piloti di tutto il mondo, anche dopo la ristrutturazione eseguita in vista del ritorno della F1 nel 2020. Un circuito lungo 4’307m per 14 curve, tosto fisicamente, tecnico e con tanti saliscendi che costringono il pilota ad una guida precisa ed un setup perfetto per andar veloce. Sulla carta la situazione sorpassi potrebbe essere molto simile a Magny-Cours, dove la qualifica ha rappresentato un punto cruciale in vista del risultato finale. Dal suo canto la compagine #46 del WRT arriva nel miglior momento di forma della stagione, dopo un quinto posto assoluto nella 6h di Paul Ricard.





Il tutto lascia ben sperare, anche se il circuito è molto tecnico e nel weekend sprint di tempo in macchina per capire la pista ce n’è poco. Aspetto molto negativo per un Rookie come Rossi che ha bisogno di chilometri per capire il limite della sua R8 in questi nuovi tracciati. Il weekend d’altro canto sarà un occasione d’oro per Raffaele Marciello, di fatti il leader della classifica, in forma pazzesca in questa stagione, proverà ad allungare ulteriormente nei confronti di un “sanguinante” WRT #32 che vedrà Charles Weerts e Dries Vanthoor cercare di resettare tutto dopo il pesante 0 di Paul Ricard dovuto ad una rottura di un braccetto dopo un contatto fortuito a poco più di un ora dalla fine.

Lo scorso anno la coppia Mercedes portò a casa un 2nd ed un 25th posto dopo un week end rocambolesco mentre la coppia Audi chiuse 8th in gara 1 e 3rd in gara 2, con le Lamborghini, assenti quest’anno, a fare da padrone nel week end dei Paesi Bassi. 56,5 i punti della coppia Sprint Marciello-Boguslavskiy che hanno sin qui raccolto 2 vittorie e 2 podi nella Sprint Cup contro i 45pt di Weerts-Vanthoor, fermi a una vittoria e 2 podi.

Torna l’attenzione anche sulla Ferrari dell’AF Corse, che in questa stagione ha già stupito con la coppia De Paul-Jean con la vittoria in gara 1 a Brands Hatch e la costante velocità che ha piazzato i piloti della 488 GT3 in terza posizione assoluta nella classifica Sprint. D’altro canto a Maranello, nel reparto GT, l’umore è altissimo dopo il dominio del cavallino nella 6h di Paul Ricard che ha lasciato solo le briciole agli avversari. Se questa macchina è in via di pensionamento, forse gli avversari dovrebbero cominciare a preoccuparsi seriamente in vista della nuova 296 GT3 in arrivo nel 2023.

Un occhio di riguardo anche alla coppia tutta italiana Drudi-Ghiotto che ha dimostrato di avere grande velocità nell’ultimo round Sprint di Magny-Cours, che potrebbe rendere della partita dei migliori anche la compagine #12 del Tresor by Car Collection. Insomma il menù è come al solito ricco e molto vario, per un campionato che regala sempre grandissime emozioni.

Che si aprano le danze per il weekend olandese! Fuoco agli scarichi del Round 5 del GTWC EU 2022!