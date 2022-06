GTWCE, Zandvoort: Weerts in pole, Rossi è 20°

Difficoltà per il Dottore, all'esordio sul circuito olandese. Pole per Weerts davanti a Gachet e De Pauw. Bene Ghiotto che partirà quarto. Gara-1 è in programma alle ore 14.00, in diretta su Sky Sport Action

Charles Weerts, su Audi del team WRT #32, ha conquistato la pole position sul circuito di Zandvoort, in Olanda, nel sesto appuntamento stagionale del GT World Challenge Europe 2022. Il belga ha chiuso il giro in 1:33,145 davanti al francese Gachet e la Ferrari dell’AF Corse con Ulysse De Pauw. Solo 14esimo il Team Akkodis Asp leader della classifica con Timur Bogulawskiy. Difficoltà per Valentino Rossi, che partirà 20esimo. I pochi chilometri di questo weekend e la sessione persa venerdì mattina pesano sulla prestazione del Dottore, alla prima assoluta in un circuito tecnico come quello di Zandvoort. Grande colpo per Luca Ghiotto in quarta posizione a soli 142 millesimi dalla Pole. Gara 1 è in programma alle ore 14.00, in diretta su Sky Sport Action.