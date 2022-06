Prova molto divertente a Zandvoort, con la vittoria come da pronostico del Team WRT #32 con Charles Weerts e Dries Vanthoor. Domenica mattina qualifica 2 alle 09:30 e Gara 2 alle 14 Condividi



Un’appuntamento molto divertente ha visto alla partenza il poleman scappare via nei confronti di tutti il resto del gruppo. Male Luca Ghiotto in partenza che dalla 4th posizione si è visto sfilare 5 macchine, chiudendo il primo giro in 9th posizione.

Nella prima metà di gara le posizioni sono rimaste praticamente in ghiaccio, salvo una bella bagarre di Rossi con Froggatt, vettura #93 dello Sky Tempesta Racing, che ha visto il Dottore portare a casa un meraviglioso sorpasso esterno/interno nella esse “Hans Ernst”.



Rossi ha rimontato poi fino alla ventesima posizione (partito 23th per penalità) salvo poi finire in testa coda nel tentativo di duello con De Leener su Porsche in ingresso di curva 8. Testacoda che fortunatamente non ha portato a grandi conseguenze, permettendo a Valentino di ripartire, ma che ha fatto perdere all’italiano tutte le posizioni sin li rimontate.