A quanto pare, nel Mondiale Rally questo sembra proprio essere l'anno giusto per Kalle Rovanpera e per la Toyota. Anche in Kenya, come già in Sardegna, tutti i principali avversari del giovane finlandese -per i motivi più disparati- stanno uscendo di scena uno dietro l'altro: ieri Loeb (principio di incendio) e Ogier (foratura), oggi Tanak (rottura dell'albero di trasmissione) e anche Neuville (rimasto fermo poco dopo il via della speciale 13). Alla fine della seconda giornata, 4 Toyota su 4 sono in testa alla graduatoria provvisoria. Domani il baby leader della corsa e del campionato dovrà solo badare ad arrivare in fondo nella terza, massacrante, ultima giornata del week-end, per allungare ancora il suo già enorme vantaggio in classifica, prima della doppia trasferta 'nordica' in Estonia e Finlandia. Domani live su Sky Action, alle 8.00 la Prova Speciale 16 e dalle 13.00 la Power Stage.