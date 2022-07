In Gara-2 altro successo per Spinelli-Weering del Bonaldi Motorsport: è la sesta vittoria di fila. Nel ProAm si piazzano davanti a tutti Ciglia e Williamson. Appuntamento a fine mese per il Round 4 di Spa-Francorchamps

Si chiude il weekend di Misano per la Lamborghini Super Trofeo Europa. In Gara-2 grande rimonta di Spinelli-Weering del Bonaldi Motorsport che conquistano la sesta vittoria in fila, record assoluto della categoria. Alle spalle di Spinelli e Weering si sono piazzati davanti a Bonduel e BDR Competition by Group PROM Racing Team e la coppia Tribaudini-D’Auria del VSR.