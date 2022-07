7/8

Un altro messaggio di un tifoso sul casco di Rossi: Steph evoca domeniche "inchiodati alla sedia, per anni", oppure c'è Stanley che confessa: "Piaci così tanto a mia figlia, che mio nipote ha per secondo nome Valentino". Willie afferma: "Vale mentore per molti, leggenda iconica per tutti". Fino alla preghiera laica di Fabio, che urla e promette: "Valentino è una fede!!!! Vale per sempre!!!"

VIDEO. Rossi: "Tornare a Misano è bellissimo"