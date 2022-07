rossi-story

In occasione del GP Italia, la Dorna ha ritirato il numero 46 con cui Rossi ha scritto pagine leggendarie del Motomondiale in 26 anni. Ripercorriamo i momenti più belli della carriera di Valentino, tra vittorie e record storici: partiamo dal primo podio conquistato in Austria nel 1996 con l'Aprilia nella 125, per arrivare fino al 2021, quando ha raggiunto il record delle 22 stagioni in top-class prima del ritiro a Valencia (dati a cura di Michele Merlino)