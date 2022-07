Il sessantenne, padre del pilota della Ferrari Carlos Sainz Jr., è stato coinvolto in un duro scontro durante l'Island X Prix 1 in Sardegna. Era stato trasportato in via precauzionale in ospedale dove gli esami non hanno evidenziato alcun infortunio. Lui posta il video sui social: "Ero palesemente davanti" e si lamenta dei soli 30 secondi di penalità per l'auto che lo ha colpito

IL VIDEO DELL'INCIDENTE