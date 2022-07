Weekend perfetto a Donington per Razgatlioglu: Toprak fa tripletta e si rilancia per il titolo, Bautista scivola, ma Rea non ne approfitta fino in fondo. Prossimo appuntamento in Repubblica Ceca nel weekend del 29-31 luglio

Una Donington stranamente calda ha ospitato il quinto round della Superbike 2022 . Una location storica, teatro del primo appuntamento di sempre del campionato nel 1988 e che lo scorso anno rimescolò le sorti del mondiale con la caduta di Jonathan Rea. Quest’anno il copione non è stato così diverso, con la scivolata di Bautista che ha permesso ai suoi rivali di ridurre il gap in classifica. Rea forse non ha sfruttato appieno l’occasione , mentre là davanti una fenice è risorta dalle sue ceneri: Toprak Razgatlioglu ha ottenuto la prima tripletta in carriera e ha ufficialmente rilanciato le sue quotazioni per la lotta iridata. Questo e altro nell’analisi dell’ultimo weekend del mondiale Superbike.

Scott Redding – Donington è sempre stata terreno di caccia per BMW, che su una pista "da guidare" vede i suoi problemi contare un po’ meno. Dal canto suo Scott mette una voglia matta e tanto cuore per domare una M1000RR che non sta mai dritta. Vederlo guidare (e lottare con Alex Lowes) è al contempo un piacere e una sofferenza per la fatica che deve fare , ma i suoi sforzi lo premiano col primo podio dell’anno in Superpole Race e un quarto e un quinto posto nelle gare lunghe. Solo applausi.

Toprak Razgatlioglu – La Superpole Race vinta a Misano poteva non convincere del tutto, ma l’aspetto motivazionale non va mai sottovalutato quando si parla del campione del mondo. Il feeling con la Yamaha R1 è tornato quello del 2021 e su una pista che adora il turco ha fatto saltare il banco. Dopo sessioni di prove “normali” emerge con prepotenza in gara: le tre vittorie lo portano sotto i cinquanta punti di distacco da Bautista e ora sembra poter lottare ad armi pari.

DOWN

Jonathan Rea – Il ritmo gara imprendibile mostrato nelle libere e il nuovo record della pista in Superpole lasciavano presagire un weekend di dominio per il nordirlandese, che invece non ha armi per contenere Razgatlioglu. In Gara 1 si intestardisce su una modifica di setup che si rivela sbagliata, in Gara 2 da metà gara in poi soffre di un problema con i freni. La caduta di Bautista lo riporta vicino in classifica ed è il lato positivo di un round agrodolce. Però attenzione: la sua forza è sempre stata quella di massimizzare la prestazione, raccogliere punti pesanti e capitalizzare sulle defaillances degli altri. Insomma, sta vivendo un classico campionato "alla Rea", quindi mai darlo per vinto. In tutto questo, è appena arrivato il rinnovo del contratto con Kawasaki per le stagioni 2023/2024.

Andrea Locatelli – Incappa nel peggior fine settimana della stagione, nel quale non riesce mai ad essere la prima delle seconde guide e non va oltre l’ottavo posto di Superpole Race e Gara 2. Il weekend parte male con una caduta all’inizio della FP1 e il ritardo nel lavoro lo condiziona fino alla fine. La prossima tappa a Most potrebbe essere già un’ottima chance per recuperare, anche perché ora Michael Rinaldi è molto vicino in classifica, a soli cinque punti.

Eugene Laverty – Nel weekend in cui Redding porta sul podio la BMW e Loris Baz lotta per la top-10, il suo compagno di squadra Laverty non raccoglie nemmeno un punto. Ventesimo in Gara 1, ventitreesimo in Superpole Race, ritirato in Gara 2: stando a Eugene, per tutto il fine settimana lui e il team non sono mai riusciti a far lavorare la gomma posteriore. Baz però lo sta surclassando e ha il triplo dei suoi punti: che la fiammella stia cominciando a spegnersi?