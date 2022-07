Settimo appuntamento della stagione, un Round che ha le vesti del SuperBowl per la categoria GT3, con appartenenza anche al campionato Intercontinental GT Challenge. Dominio Ferrari in qualifica, Rossi 25esimo. Alle 18.10 con la Superpole, sabato alle 16.45 la 24 Ore Condividi

Conclusa la prima giornata del weekend più importante del campionato GT3 che ha raccontato 3 sessioni in una sola giornata: una di libere, una di prequalifiche e una di qualifiche già al giovedì. Un Round che ha le vesti del SuperBowl della categoria GT3 con appartenenza anche al campionato Intercontinental GT Challenge. 66 vetture, 235 Piloti e 35 nazioni al via per la 74th edizione della 24 ore di Spa-Francorchamps.

Giornata che ha visto i soliti volti far fatica a riconfermarsi in una gara che realmente cambia le carte in tavola con team che preparano tutto l’anno questo speciale appuntamento. La sessione di libere ha visto esporre 4 bandiere rosse e tanti piloti nascondersi per non mostrare il vero potenziale, così com’è successo anche nella sessione delle prequalifiche. Discorso diverso per la sessione delle qualifiche, divisa nelle classiche 3 sessioni, una per ogni pilota, più una aggiuntiva per alcuni equipaggi che affrontano la 24 ore con ben 4 piloti.

La media dei tempi ha stabilito la griglia di partenza dalla 21esima fino alla 66esima posizione, mentre i 20 più veloci hanno strappato di diritto l’accesso alla superpole di domani che vedrà il più veloce di ognuno dei 20 equipaggi spingere al massimo per 2 giri cronometrati per il vero ed effettivo attacco alla pole position. Ha brillato su tutti la coppia delle Ferrari dell’Iron Lynx #51, seconda, e #71 prima, grazie anche ad un tempo pazzesco di Antonio Fuoco in Q2.

Velocissima la Lamborghini #6 dell’Orange 1 KPax che chiude in 3rd posizione, con Pepper-Caldarelli-Mapelli subito davanti alla #12 del Tresor by Car Collection di Haase-Ghiotto-Drudi. Presenti nei 20 anche la WRT #32 che chiude 5th e Raffaele Marciello con la Mercedes #88 dell’Akkodis ASP Team che chiude in 9th. 11th la miglior Porsche #54 dell’Italianissimo Team Dinamic.