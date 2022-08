Mitch Evans conquista Gara 1 a Seoul e resta in corsa per il campionato ad una gara dal termine. Tutto si deciderà nel round conclusivo di domani (ore 9 del mattino, diretta su Sky). Il pilota neozelandese della Jaguar ha ridotto a 21 le lunghezze di svantaggio sul leader di classifica Stoffel Vandoorne, oggi quinto con al sua Mercedes. Sul podio anche Rowland e Di Grassi. Ritirati Mortara e Giovinazzi. Al via bandiera rossa per un maxi tamponamento, per fortuna senza conseguenze

Tutto rinviato all’ultima gara di domani. Mitch Evans vince Gara 1 a Seoul e mantiene aritmeticamente aperto il discorso campionato. Il pilota della Jaguar conquista il Round 15 precedendo Rowland e Di Grassi (che supera la "barriera" dei 1000 punti conquistati in carriera) e rosicchia 15 punti al leader di classifica, il belga Stoffel Vandoorne, che chiude quinto con la sua Mercedes e resta leader del campionato con 21 lunghezze di vantaggio sul neozelandese. Una gara caratterizzata dal maxi incidente al via alla curva 21 a causa dall’asfalto bagnato dalla pioggia: tra i piloti coinvolti, Nick de Vries, finito sotto la vettura di Buemi, ma fortunatamente protetto grazie all’halo da conseguenze che avrebbero potute essere ben peggiori. La ripartenza dopo la bandiera rossa cristallizza di fatto le prime tre posizioni, congelandole anche per l’uscita di pista di Sims nel finale di gara. Costretti al ritiro anche Mortara (che in linea teorica era prima di questa gara ancora in lizza per il titolo) e Giovinazzi. Sarà dunque l’ultima sfida, in programma domani, sempre sul circuito cittadino di Seoul, a decidere il campionato di Formula E 2022. Da non perdere, su Sky, alle ore 9 del mattino