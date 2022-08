Pole a Will Power che eguaglia Mario Andretti

Mario Andretti viene raggiunto da Will Power a quota 67 pole position. Il capo-classifica inizierà la Bommarito500 davanti a Ericsson e Newgarden. La Top7 del campionato è raggruppata nelle prime sette posizioni. Gara live stanotte (00:30) su Sky Sport F1 COME SEGUIRE LA GARA SU SKY Condividi

La forma magnifica di Will Power negli ovali corti si conferma anche nelle qualifiche di Gateway, dove il leader del campionato piazza la velocità media più alta nei due giri di qualifica ed ottiene la 67esima Pole Position in carriera. Numero questo quanto mai importante perché nel venerdì di St. Louis Power raggiunge il record di Mario Andretti, firmando tra l’altro la quarta Pole della stagione. L’australiano del Team Penske – campione Indycar nel 2014 e vincitore della Indy500 nel 2018 – è stato l’ultimo a scendere in pista siccome è arrivato a Gateway in testa alla classifica. Iniziata la run di due giri si è subito messo davanti a Marcus Ericsson e nel secondo passaggio è stato l’unico ad oltrepassare le 183 miglia orarie di media. Ericsson, dunque, si è accontentato del 2° posto mancando ancora una volta la prima Pole della carriera. Tuttavia, da questa posizione lo svedese avrà tutte le carte in regola per costruire una buona gara e rifarsi dalle ultime due, difficili gare.

Ottimo 8° posto per Takuma Sato, uno dei primi a girare Scatterà dal 3° posto Josef Newgarden, vincitore in tre edizioni a Gateway. Il bicampione Indycar ha perso due decimi (un’infinità di tempo in un ovale) nel primo giro per poi rifarsi nel secondo, dove ha registrato una prestazione più veloce di Ericsson. La media dei due passaggi ha posizionato Newgarden in seconda fila davanti al compagno di squadra Scott McLaughlin, seguito a sua volta da Alex Palou, Scott Dixon e Pato O’Ward. Per la prima volta nella stagione i primi sette piloti della classifica occupano le prime sette posizioni della griglia, simbolo del fatto che la gommatura della pista sia aumentata sempre più nel corso della sessione. L’unico che non sembra aver approfittato del maggior grip è Scott Dixon, il penultimo a scendere in pista: il neozelandese di Ganassi hai infatti messo a segno due tempi simili sul 24.8, dimostrandosi sì costante ma non veloce tanto quanto i diretti avversari. Ottimo 8° posto per Takuma Sato, uno dei primi a girare. Il giapponese di Coyne-Rick Ware Racing partirà davanti a Devlin DeFrancesco, la sorpresa della giornata. Evidentemente i rookie test svolti il 12 agosto hanno fornito un grande aiuto all’italo-canadese, spesso in difficoltà nel corso della prima stagione in Indycar. Tra l’altro, con la penalità di nove posizioni in griglia per Romain Grosjean (cambio motore) DeFrancesco diventa il primo pilota Andretti in classifica.

Deludono due piloti Alexander Rossi seguirà DeFrancesco prima della bandiera verde partendo in 10^ posizione davanti al compagno di squadra Colton Herta ed al rookie David Malukas, quest’ultimo il più veloce nei rookie test. Il portacolori Coyne ha avuto la meglio nei confronti di Simon Pagenaud, 13°, seguito in scia da Jack Harvey, Conor Daly, Graham Rahal, Hélio Castroneves (vincitore nel 2003) e Romain Grosjean, classificatosi al 9° posto e successivamente declassato al 18° per la già menzionata penalità per cambio motore. Deludono due piloti in particolare, Rinus VeeKay e Felix Rosenqvist: VeeKay è stato molto lento e inizierà la corsa al 23° posto mentre Rosenqvist non ha chiuso nemmeno il primo giro poiché è finito in testacoda in curva due appoggiandosi poi al muro interno del rettilineo opposto. Rosenqvist ha poi dovuto terminare in anticipo l’ultimo turno di libere (svolto nella notte italiana) per un problema tecnico forse dovuto al leggero contatto.