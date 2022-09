GTWCE, Weerts e Vanthoor vincono la Sprint Cup

Charles Weerts e Dries Vanthoor vincono la Sprint Cup a Valencia con una gara d'anticipo, per il duo belga è il secondo titolo in carriera in Sprint Cup dopo quello conquistato nel 2020. Gara difficile per Valentino Rossi, che alla fine chiude 11°. Domenica 18 settembre si corre gara 2 con il rischio di pioggia: diretta alle 14 su Sky Sport Arena (canale 204)

Conclusa la prima giornata dell’ultimo appuntamento sprint della stagione a Valencia con qualifiche 1 e gara 1 che hanno raccontato di un dominio Audi nella pista spagnola. Soltanto la Ferrari #53 dell’AF Corse riesce a sbaragliare la concorrenza e porta a casa pole position e la seconda vittoria stagionale davanti al Tresor by Car Collection #11 di Haase e Gachet. Chiude il podio il WRT #32 che conquista aritmeticamente il campionato Sprint per il secondo anno consecutivo visto la nona posizione di Raffaele Marciello. Lo svizzero dal canto suo ha provato come al solito a tirare fuori il coniglio dal cilindro con tanto di sorpasso meraviglioso, ma stavolta non è bastato per impedire la conquista del campionato da parte della coppia Weerts e Vanthoor.