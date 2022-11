Il mondiale Superbike torna finalmente a correre a Phillip Island, uno dei circuiti più amati da piloti e pubblico. Anche se il titolo è già stato assegnato, la pista australiana è garanzia di spettacolo e lo sa bene Jonathan Rea che ci ha vinto per sei volte. È lui a siglare il miglior tempo nelle prove libere in 1’31”127, comandando peraltro entrambe le sessioni. Il gruppo alle sue spalle è comunque compatto, con Alvaro Bautista secondo a un decimo nonostante una scivolata alla curva quattro in FP1. Lo spagnolo spaventò tutti all’esordio con Ducati nel 2019 facendo tripletta, segno che il tracciato piace a lui e alla moto. Terza e quarta posizione per altri due vincitori a Phillip Island, Alex Lowes su Kawasaki e Toprak Razgatlioglu su Yamaha. In top-5 anche Andrea Locatelli, reduce dal bel weekend di Mandalika dove ha ritrovato il podio. Debutto di qualità per Tetsuta Nagashima, chiamato da Honda HRC a sostituire l’infortunato Iker Lecuona: il giapponese è sesto in FP2 e nel combinato, dopo aver chiuso nono la FP1, mettendosi dietro Philipp Oettl e Garrett Gerloff. Nono tempo per Scott Redding, decimo Michael Ruben Rinaldi seguito da Axel Bassani, per la prima volta impegnato sul circuito australiano con una Superbike.