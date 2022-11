L’ultimo atto del mondiale Superbike 2022 si apre con un inatteso "coup de théâtre": Gara 1 di Phillip Island parte con la pista bagnata, ma lo stop della pioggia e la comparsa del sole asciugano rapidamente l’asfalto. Ne deriva una gara in due parti, iniziata con tutti i piloti su gomma rain e intervallata da un pit stop intorno alla sua metà per montare (quasi tutti) le slick. A gestire al meglio la situazione è Jonathan Rea, che dopo aver comandato nei primi giri insieme al compagno di squadra Alex Lowes sceglie il momento giusto per il rientro. Insieme al nordirlandese si ferma anche Toprak Razgatlioglu, mentre Alvaro Bautista aspetta un giro e Lowes addirittura due. Con la girandola dei cambi gomme Rea acquisisce margine, involandosi in solitaria verso quel successo che mancava da ventiquattro gare, da Gara 2 di Estoril. Razgatlioglu è secondo davanti a Lowes, mentre nella fase asciutta Bautista deve cedere anche ad Andrea Locatelli per la quarta posizione, chiudendo quinto dopo la partenza dalla pole position; il suo risultato è comunque sufficiente ad assicurare a Ducati il titolo costruttori che (come quello piloti) mancava dal 2011. Garrett Gerloff è sesto assoluto e primo degli indipendenti precedendo Axel Bassani, in top-10 anche Xavi Vierge, Loris Baz e Tetsuta Nagashima.