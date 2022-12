Presentata la nuova livrea della macchina che verrà utilizzata da Valentino Rossi nella stagione 2023 del GT World Challenge Europe. Il nove volte campione del mondo gareggerà sempre con la squafra belga WRT, ma stavolta al volante di una Bmw e non di un'Audi come nel 2022. Condividerà questo percorso con Maxime Martin e Augusto Farfus Junior. L'esordio il 4-5 Febbraio nella 12 ore di Bathurst in Australia