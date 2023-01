Seconda giornata di gare alla Dakar e seconda vittoria per un'Audi ibrida: dopo il prologo di ieri, lo spagnolo Carlos Sainz, papà del pilota della Ferrari e tre volte vincitore della Dakar , ha vinto la prima tappa del rally-raid , un anello di 368 chilometri sulla costa occidentale dell'Arabia Saudita. Sainz ha vinto con 23 secondi di vantaggio su un altro favorito di questa 45a edizione, il francese Sébastien Loeb (Prodrive), e 47 sul vincitore del prologo, il suo compagno di squadra svedese, Mattias Ekstrom. La classifica provvisoria del rally-raid che attraverserà le sabbie saudite fino al 15 gennaio vede Carlos Sainz in testa, seguito da Loeb ed Ekstrom. Il vincitore dell'edizione 2022, il qatarino Nasser Al-Attiyah (Toyota), occupa l'ottavo posto a più di 7 minuti.

Moto, Sunderland si ritira

Primi ritiri alla Dakar. A gettare la spugna è il britannico Sam Sunderland (GasGas), vincitore della categoria moto nella passata edizione e protagonista di una caduta durante la prima tappa di ieri del tradizionale Rally che si corre anche quest'anno in Arabia Saudita. "Il campione in carica è caduto al km 52 della speciale ed è stato curato dal servizio medico", hanno annunciato gli organizzatori. Sunderland è "cosciente e ha piena mobilità, ma soffre di dolori alla schiena e per questo motivo è stato trasportato in aereo all'ospedale di Yanbu per ulteriori esami". Sunderland, 33 anni, ha vinto la Dakar due volte, nel 2017 e l'anno scorso.