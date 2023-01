L'ottava tappa della Dakar, da Al Duwadimi a Riyad, è stata vinta da Sebastian Loeb davanti a Nasser Al-Attiyah (Toyota), che resta sempre leader della generale. Altra beffa per Carlos Sainz, che aveva tagliato il traguardo per primo ma è stato poi penalizzato dalla FIA per eccesso di velocità e retrocesso in terza posizione

Non è la Dakar di Carlos Sainz. Ennesima beffa per lo spagnolo dell'Audi, che aveva vinto l'ottava tappa della corsa da Al Duwadimi a Riyad (400 km di prova speciale), salvo poi essere retrocesso in terza posizione a causa di una penalizzazione di 5 minuti a gara ormai conclusa per eccesso di velocità (40 km/h in un tratto in cui il limite era di 30). Successo di giornata che va dunque a Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), oltre 2 minuti più veloce di Nasser Al-Attiyah su Toyota. Amaro terzo gradino del podio di giornata per Sainz senior, che dopo gli incidenti dei giorni scorsi e l'aiuto dato al compagno di squadra Ekstrom nella frazione di sabato 7 gennaio, si è visto sfuggire un altro successo. In classifica generale, intanto, è sempre al comando Al-Attiyah: il pilota qatariota della Toyota ha un vantaggio di oltre un'ora sull'altra Toyota di Lategan. Terzo il brasilaino Moraes (Overdrive Racing), quarto Loeb (Bahrain Raid Xtreme).