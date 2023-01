Sebastian Loeb conquista la 9^ tappa della Dakar, da Riyadh ad Haradh, terzo successo parziale in questo raid. In gestione Nasser Al-Attiyah su Toyota, che resta saldamente in testa alla classifica generale. Tra le moto successo per l'argentino Benavides, Howes si conferma leader in classifica

Nel giorno dell'incidente a Carlos Sainz e del suo "ritiro-non ritiro", domina Sebastian Loeb. Il francese dell'Hunter Bahrain Prodrive ha vinto la 9^ tappa tra le auto, da Riyadh ad Haradh, 710 chilometri totali di cui 439 di speciale. Loeb, al terzo successo parziale in questa Dakar, ha chiuso con un tempo di 3h5'14'', precedendo il lituano Vaidotas Zala (Teltonika Racing) per 57'' dopo aver subito una penalità di 130''. Terzo posto per un altro francese Guerlain Chicherit (GCK Motorsport) a 2'08''. Ottava piazza per il leader della classifica generale, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), che arriva al traguardo con un distacco di 8'58'' dopo una frazione in gestione visto il suo ampio vantaggio. Il pilota della Toyota ha ora un gap di un'ora, 21 minuti e 57 secondi sul secondo in classifica, il brasiliano Lucas Moraes (Toyota).