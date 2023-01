Pazzesco quanto accaduto nella nona tappa della Dakar. Carlos Sainz si ribalta con la sua Audi, ma mentre è sull'elicottero che lo porta all'ospedale di Riyadh per accertamenti, ci ripensa e chiede di rientrare in gara. Il regolamento lo prevede e lo spagnolo potrebbe così evitare il ritiro dal raid TUTTE LE NEWS SULLA DAKAR 2023 Condividi

La Dakar non è per tutti. La tappa 9 dell'edizione 2023 sarà ricordata a lungo per l'incredibile scena dell'abbandono e della retromarcia di Carlos Sainz dopo aver subìto un brutto incidente, compreso un ribaltamento, nella tappa 9.

L'incidente nel deserto La coppia spagnola ha ribaltato la propria Audi RS Q e-tron E2 nelle prime fasi della gara, precisamente al chilometro cinque. È stato un incidente a bassa velocità, nel passaggio di una bassa duna. Il madrileno ha attaccato la cresta con troppa velocità ed è atterrato sul muso, ribaltandosi leggermente e finendo a testa in giù. I due membri dell'equipaggio sono usciti sulle proprie gambe e coscienti dopo il duro impatto, sebbene l'incidente non sia avvenuto a velocità sostenuta.

Il trasporto in ospedale e il ripensamento...in elicottero! I danni all'auto sono risultati più gravi di quanto sembrasse nelle prime immagini dell'incidente, anche sei il problema principale è Sainz è uscito dalla vettura sofferente al torace e alla schiena. Proprio per questo motivo, si era parlato di ritiro: il pilota madrileno era stato inizialmente trasferito in ospedale a Riyadh in elicottero per sottoporsi ad esami medici. Ma il tre volte vincitore della Dakar ci ha ripensato sulla strada per l'ospedale. Secondo quanto riferisce l'organizzazione della gara, Sainz ha chiesto al pilota dell'elicottero di riportarlo in corsa per cercare di riprendere la marcia anche nella tappa odierna.



Cosa dice il regolamento Il nuovo regolamento della Dakar consente che, ancor prima che un pilota venga trasferito in ospedale, possa riprendere la gara, a patto che abbia una wild card per farlo. I piloti 'oro' e 'platino', categoria a cui appartiene Sainz, ne hanno due e il madrileno ne ha usata solo una il giorno del doppio incidente con Peterhansel. In precedenza ribaltarsi significava l'abbandono automatico ma ora, poiché sono consentiti i rientri, non è più così. Sainz ha così raggiunto Lucas Cruz, in attesa che venga riparata la sua Audi per poter ripartire.

