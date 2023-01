Quarto successo consecutivo per Sebastian Loeb, che si porta a casa l'undicesima tappa della Dakar, precedendo tra le auto Chicherit ed Ekstrom. Quinto Nasser Al-Attiyah, con il pilota della Toyota che resta saldamente al comando della classifica generale quando mancano tre tappe alla fine. Tra le moto successo parziale per Luciano Benavides, Howes torna leader della graduatoria

Sebastien Loeb non si ferma più: il fenomeno della Prodrive conquista l'11^ tappa della Dakar 2023, con partenza da Shaybah e arrivo nell’Empty Quarter. Quarto successo consecutivo, il quinto complessivo di questa edizione per Loeb, che chiude con il tempo di 2 ore, 56 minuti e 14 secondi, rifilando 2’16” al connazionale e compagno di squadra Guerlain Chicherit. Terza piazza, a 2’26”, per l’Audi dello svedese Mattias Ekstrom. Ancora una splendida gestione da parte di Nasser Al-Attiyah, quinto con la sua Toyota a 6’42” da Loeb. Il qatariota resta dunque nettamente al comando della classifica generale a tre tappe dalla fine con un vantaggio di 1h21’04” su Moraes e 1h30’41” su Loeb.