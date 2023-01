Nasser Al-Attiyah su Toyota ha conquistato la 45^ edizione del mitico rally raid. Per il pilota qatariota si tratta del quinto trionfo. Tre volte vincitore di tappa, il campione in carica ha chiuso con più di un'ora di vantaggio sul francese Loeb (Prodrive) e sul giovane brasiliano Moraes (Toyota). Ma nella sua storia, sportiva e non solo, c'è molto di più: anche una lezione di skeet a Valentino Rossi



