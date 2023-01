IL PROFILO

Nasser Al-Attiyah ha conquistato la 45^ edizione del mitico rally raid. Per il qatariota si tratta del 5° trionfo: 'Il nostro punto di forza è il gruppo, la Toyota è una squadra forte', spiega il pilota. Tre volte vincitore di tappa, il campione in carica ha chiuso con più di un'ora di vantaggio sul francese Loeb (Prodrive) e sul brasiliano Moraes (Toyota). Ma nella sua storia, sportiva e non solo, c'è molto di più: anche una lezione di skeet a Valentino Rossi L'ULTIMA TAPPA DELLA DAKAR - LE CLASSIFICHE DEFINITIVE