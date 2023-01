Il francese ha chiuso in testa il venerdì di Monte-Carlo, ma ha rischiato di non partire per un problema al cambio, poi prontamente risolto tra gli applausi dei meccanici della Toyota

Il venerdì del primo rally dell’anno ha provocato minuti di frenesia al service park, con problemi al cambio della Toyota del francese. Seb Ogier ha chiuso in testa il venerdì del rally Monte-Carlo con una quarantina di secondi di vantaggio su Rovanpera e Neuville, ma ha rischiato di non correre. Come mostrano le immagini esclusiva Sky Sport, il francese ha accusato un problema al cambio della sua Yaris GR Rally1 mentre era ancora al service park nella prima mattinata, prima di dirigersi verso l’inizio della prima speciale. Lavoro in tempo record dei meccanici Toyota, che hanno risolto tutto e si sono lasciati andare a un applauso quando Ogier ha lasciato il service park. Più tardi il francese ha avuto anche un blocco del sistema ibrido, perdendo così potenza, cosa che però non gli ha impedito, finora, di dominare il rally alla caccia del nono successo in carriera sulle strade di montagna intorno al Principato.