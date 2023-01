Il pilota della Toyota ha dominato la prova corsa in notturna, precedendo proprio Neuville (di 6"7 il vantaggio) aumentando il vantaggio sul belga. Rovanpera si avvicina anche a Sebastien Ogier, leader del rally che apre il WRC 2023 e che resta in "modalità gestione" pur perdendo 9"8 da Rovanpera. Insomma i giochi non sono del tutt chiusi. Domenica su Sky Sport F1 la diretta - alle 9 e alle 12 - delle due speciali in programma, due passaggi sul leggendario Col de Turini. Sarà un grande duello Toyota tra passato e futuro, Ogier contro Rovanpera ora divisi da 16 secondi.