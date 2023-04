FGTWC, bene Marciello e Patrese. Rossi chiude 16°

Primo giorno per la Fanatec GT World Challenge a Monza: Marciello è imprendibile nelle libere e impressiona il 17enne Patrese, che termina davanti a tutti le PreQualifiche. Giornata non facile per Valentino Rossi, che conclude 16esimo dopo essere finito nelle barriere. Male Ferrari, con molti marchi che si "nascondono" Condividi

Giorno 1 per il GTWorld Challenge Europe che riparte da Monza per la sua stagione 2023. Oggi in scena le Libere la mattina e le PreQualifiche nel pomeriggio, dove si è lavorato prevalentemente sul passo gara. Nelle libere di questa mattina è subito balzato agli occhi quanto l’esperienza e i chilometri fatti all’interno del Tempio della Velocità siano stati d’aiuto ad Audi e Mercedes, uniche a non cambiare nulla in termini di aggiornamenti sulle auto, per trovare subito un buon setup ed un buon ritmo.

I migliori del sabato Alla mattina chi ha impressionato sono stati Raffaele Marciello e Jules Gounon fermando il crono sull’1:46,1 e martellando su cronometrici impossibili per tutti gli altri marchi, trovando solo le Audi in grado di poter limitare i danni. Discorso simile nel pomeriggio, dove però è stato il 17enne Lorenzo Patrese a chiudere davanti a tutti, migliorando il crono della mattina, ed esprimendo con tutta la sua compagine un ottimo passo a bordo della sua Audi R8 del Team Tresor Attempto Racing #99.

Giornata difficile per Valentino Discorso diverso per Valentino Rossi che nelle libere ha faticato con tutto il suo equipaggio , mentre nel pomeriggio è riuscito sin da subito ad entrare stabilmente in top 10 a bordo della sua BMW M4 GT3 del WRT #46, salvo poi commettere un errore in ingresso della parabolica e finendo contro le barriere a 40 minuti dalla fine. Ciononostante il #46 ha chiuse le libere in sedicesima posizione su 55 a circa 1 secondo dal leader. Ovviamente rimane scetticismo in merito a quanto visto in pista in termini di cronometri assoluto, in quanto è molto facile vedere in questo campionato tanti team nascondersi prima delle sessioni di qualifica o gara.