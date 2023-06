Nelle estese pianure africane va in scena un evento senza precedenti. Leggendario, che tutti attendono con estrema impazienza, anche se ridisegnato con un format più breve creato su misura per l'era moderna, ma non per questo meno impegnativo. Tante insidie a terra e talvolta provenienti dall'alto sotto forma di violenti temporali che trasformano in un attimo il terreno polveroso in un autentico pantano. E lo potrete seguire nel weekend su Sky

Il Safari Rally Kenya è il settimo dei tredici appuntamenti in calendario nella stagione WRC 2023. Auto ed equipaggi sono messi a dura prova al giro di boa, prima di ritornare sulle strade più scorrevoli di Estonia e Finlandia, di misurarsi su altri percorsi accidentati come l'Acropolis in Grecia e il Cile e tornare all'asfalto per gli ultimi due appuntamenti, sfidandosi nel nuovo evento transfrontaliero dell'Europa centrale in ottobre, antipasto del gran finale ancora programmato ancora un volta in Giappone. Nelle estese pianure africane va dunque in scena un evento senza precedenti. Leggendario, che tutti attendono con estrema impazienza, anche se ridisegnato con un format più breve creato su misura per l'era moderna, ma non per questo meno impegnativo, con tante insidie a terra e talvolta provenienti dall'alto sotto forma di violenti temporali che trasformano in un attimo il terreno polveroso in un autentico pantano..