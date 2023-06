Quattro su quattro. Ancora una volta Toyota cala il poker in Africa e -come già lo scorso anno- piazza tutti i suoi equipaggi in vetta alla classifica finale del Safari Rally Kenya, sbaragliando il campo e facendo razzìa di punti nell’evento più affascinante e leggendario della stagione, giro di boa del campionato. E’ di Sébastien Ogier il successo di tappa: Il fraòncese otto volte campione del mondo, impegnato con una partecipazione part time che non lo vede presente in tutti gli eventi stagionali.



Al secondo posto il campione iridato in carica Kalle Rovanpera, molto attento a badare al sodo per consolidare il proprio vantaggio in classifica generale davanti alla inattesa e contemporanea débacle dei suoi avversari più diretti nella corsa al titolo (Neuville, Tanak, Evans, Lappi), ora tutti decisamente più lontani dal leader del campionato alla vigilia del ritorno in Europa sulle strade di Estonia e Finlandia, dove Rovanpera e Toyota potrebbero conquistare altri punti importanti per affrontare la seconda parte della stagione in controllo, costringendo i piloti Hyundai ed M-Sport a inseguire miracolose e forse improbabili rimonte.



In classifica piloti Kalle Rovanpera ora è in testa con 139 punti, +34 su Thierry Neuville (Hyundai). La Toyota è leader fra le squadre con 283 punti, 42 lunghezze di vantaggio sulla Hyundai e ben 109 sulla M-Sport Ford.