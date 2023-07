Mercedes ritrova la vittoria in Endurance Cup del GT World Challenge Europe grazie all'Akkodis-ASP Team nella 3 Ore del Nurburgring. Super partenza di Marciello nella prima ora, poi una prova condotta con grande attenzione e con un meteo clemente rispetto al resto del fine settimana

Successo Mercedes in Germania per l'Endurance Cup del GT World Challenge Europe: nella 3 Ore del Nurburgring la vittoria arriva grazie all'Akkodis-ASP Team, accompagnato dal sole dopo un fine settimana dalle condizioni meteo molto complicate. Fanno festa Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy e Jules Gounon che si sono imposti conducendo dal primo all'ultimo giro nonostante una AMG #88 con 10 Kg aggiunti sul balance of performance dopo le qualifiche.

Marciello, impeccabile alla partenza, nella seconda ora ha lasciato la guida a Boguslavskiy. Sulla Ferrari #71 Fuoco prende il posto di Rigon e prova l'operazione recupero che però riesce meglio alla BMW #32 di WRT. Davanti Schiller riporta la Mercedes #777 al secondo posto, lasciandosi dietro gli scarichi la Porsche #56 di Rutronik. La BMW #46 di Valentino Rossi si è invece dovuta ritirare per un contatto con l’Audi R8 #66 quando al volante della BMW M4 GT3 c’era Maxime Martin che ha centrato in pieno la vettura avversaria.

L'ultima ora, con Gounon che esce subito davanti a Stolz. racconta di un derby tutto Mercedes per il successo tra la #88 e la #777. La migliore delle Ferrari, invece, è la 296 #71 di Fuoco/Serra/Rigon (AF Corse-Francorchamps Motors), 14^ al traguardo (con 10 Kg in meno del balance of performance).

In Gold Cup il podio viene completato dalla Lamborghini #19 di Pulcini/Ineichen/Beretta, mentre in classe Silver Cup ha dominato la Lamborghini #85 di GRT con Van Berlo/Schmid/Hites In Bronze Cup, invece, un problema alla Porsche di Pure Rxcing regala il primato alla #91 di Herberth Motorsport, a trionfare grazie a Heinemann/Bohn/Renauer.