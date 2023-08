Rally, Evans vince e riapre il mondiale

Il gallese sfrutta l’errore di Rovanpera e fa suo il Rally di Finlandia per la seconda volta in carriera. Un risultato che gli consente di dimezzare il distacco da Kalle nel mondiale piloti, con quattro gare ancora da disputare

Il Rally di Finlandia 2023 è sembrato un copione già scritto. Il ritiro di Rovanpera è la riprova che Kalle non è ancora pronto per vincere a casa. Tante le pressioni dei suoi condizionali, troppe le aspettative che ci sono in patria. E lui, già glaciale ventiduenne, a tutto questo non riesce proprio ad essere immune. Bravo Evans a tenerlo sotto pressione (i due erano separati da soli 5” quando Kalle è uscito di strada venerdì) e poi a completare il lavoro con una prestazione degna del pilota che si è giocato due mondiali con Ogier. Un Evans ritrovato insomma, che bissa il suo successo del 2021 e torna prepotentemente in lotta per il titolo anche grazie alla vittoria di Power Stage. Sono 30 i punti recuperati al capoclassifica nel mondiale piloti, 25 quelli che li separano a quattro gare dal termine.

Nulla ha potuto Thierry Neuville contro lo straripante duo Evans-Yaris. Sì, perché se è vero che la guida del britannico è stata sublime, è altrettanto evidente che Toyota sia un passo avanti agli altri a livello tecnico. Come al solito, il belga di Hyundai non si è mai arreso ed ha provato in tutti i modi a dare fastidio ad Evans. Ha chiuso il venerdì in rimonta, a soli 6” dalla Yaris numero 33. Poi però, Evans è salito in cattedra e sabato ha messo la sua firma su 7 delle 8 prove speciali in programma, rendendo vani gli sforzi di Neuville. Thierry si porta comunque a casa qualcosa di positivo: non era mai salito sul podio in Finlandia e questo secondo posto lo tiene comunque ancora in lotta per il titolo piloti.

Entusiasmante anche la lotta per il terzo gradino del podio, che ha visto sfidarsi per tutto il weekend Takamoto Katsuta e Teemu Suninen. Un errore del giapponese nella prima prova del sabato sembrava aver spianato la strada al primo podio di Suninen con Hyundai. Invece Taka non si è dato per vinto e, dopo una battaglia sul filo dei decimi di secondo, si è ripreso la posizione. Decisivi gli scratch sull’ultima prova del sabato e sulla seconda della domenica: due colpi di bravura che hanno minato in maniera decisiva le certezze del finlandese. Per Katsuta è il terzo podio in carriera: un risultato fondamentale, che porta linfa alla stagione del giapponese, sin qui avara di soddisfazioni.

Latvala: ritorno in grande stile

Dopo quattro anni di assenza, e di astinenza, Jari-Matti Latvala è tornato a calcare le strade del mondiale rally a casa sua, in Finlandia. Lo ha fatto al volante della Yaris Rally 1 e lo ha fatto estremamente bene. Non dev’essere stato facile per lui svestire i panni di Team Principal di Toyota Gazoo Racing e tornare a vestire quelli di pilota. Si è messo in una situazione spinosa Jari-Matti, ma ora possiamo dire che ne è valsa la pena. È stato bellissimo ritrovarlo in gara, godere del suo talento cristallino e delle sue interviste a fine prova mai scontate. Il quinto posto finale è un risultato di cui può andare orgoglioso, ma ancor di più lo deve essere di alcuni tempi fatti segnare nell’arco del weekend. Il suo obiettivo era disputare una gara in crescendo e l’ha fatto: bravo.

Ford M-Sport: è notte fonda

L’appuntamento finlandese è stato l’ennesimo schiaffo alle aspettative 2023 di Ford e del suo pilota di punta Ott Tanak. Già sulla terza prova speciale del rally, infatti, il team di Malcolm Wilson si è trovato con le due Puma Rally1 ritirate. Tanak ha preso un colpo molto forte nella parte inferiore della vettura che ha portato alla rottura del paracoppa e quindi del motore della sua Puma. Nella stessa prova, Loubet è uscito di strada staccando una ruota. Per l’estone non c’è stata nemmeno la possibilità di ripartire. Il francese è invece tornato in gara l’indomani con prestazioni altalenanti fino all’ennesimo problema tecnico al motore che ne ha condizionato la tappa di domenica. Se pensiamo alla stagione disputata sin qui dagli uomini in blu, fare peggio era davvero impossibile.

La classifica iridata piloti (Top 5) dopo il Rally di Finlandia

ROVANPERA 170 punti

EVANS 145

NEUVILLE 134

TANAK 104

OGIER 98

La classifica iridata costruttori dopo il Rally di Finlandia