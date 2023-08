Dixon stravince a St Louis. Palou, festa rimandata

Per la seconda gara consecutiva Scott Dixon e Chip Ganassi Racing architettano la strategia perfetta vincendo la Bommarito 500, quindicesimo round della IndyCar Series 2023. Partito al 16° posto dopo aver scontato 9 posizioni di penalità in grilia per il cambio motore (stessa sanzione che ha colpito Alex Palou, Scott McLaughlin, Kyle Kirkwood, Takuma Sato e Agustín Canapino), Dixon è riuscito a controllare la gara senza esitazioni, allungando gli stint rispetto agli avversari ed approfittando della neutralizzazione del giro 122 (incidente di Takuma Sato) per effettuare la sosta e balzare in testa alla classifica, seguito da Josef Newgarden e Patricio O'Ward.

Lotta aperta per il titolo, festa rimandata per Palou

Le miglia percorse gestendo il carburante e, al contempo, mantenendo un ottimo ritmo hanno permesso a Dixon di evitare il quarto pit-stop. Strategia questa trasformata in vittoria al completamento dei 260 giri di una gara comandata per ben 123 giri. E così, grazie al 55° trionfo in IndyCar, il 43enne neozelandese tiene aperta la lotta per il titolo, passando da 101 a 74 punti di ritardo rispetto al leader Alex Palou, 7° a St. Louis ed ancora il favorito per la conquista del titolo. Fuori dai giochi, invece, Josef Newgarden, costretto al ritiro per un contatto con le barriere di curva 2 al 210° passaggio, quando il vincitore della Indy500 è finito sullo sporco mentre seguiva DeFrancesco (doppiato) nella prima sopraelevata. Niente da fare, quindi, per Newgarden, che per il sesto anno di fila manca l'appuntamento con il terzo trofeo della carriera.



Il podio della Bommarito 500 di St. Louis ha visto protagonista Patricio O'Ward, al settimo podio stagionale e staccato di 22 secondi da Dixon a causa della sosta in più. David Malukas, 3° e ultimo a pieni giri, ha regalato una grande gioia a Dale Coyne/HMD, finendo la gara di Gateway sul podio per il secondo anno consecutivo. Dalla 4^ posizione ecco i primi doppiati: Alexander Rossi ha preceduto uno Scott McLaughlin impegnato per quasi tutta la gara a lottare con Malukas, precedendo Colton Herta e il leader della classifica piloti Alex Palou, che a Portland necessiterà di una prestazione da podio per diventare matematicamente campione con una gara d’anticipo.